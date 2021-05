U21 EM: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zweimonatiger Pause geht die U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn in die K.o-Phase. Die Viertelfinalrunde steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

U21 EM: Diese Viertelfinalspiele stehen heute an

Am heutigen Montag, den 31. Mai, geht in Slowenien und Ungarn die Viertelfinalrunde der U21-Europameisterschaft los. Die Runde beginnt um 18 Uhr mit den Duellen Niederlande gegen Frankreich (Budapest/Ungarn) und Spanien gegen Kroatien (Maribor/Slowenien).

Um 21 Uhr folgen dann die anderen beiden Partien. Portugal trifft dabei auf Italien (Ljubljana/Slowenien). Auch die deutsche U21-Nationalmannschaft ist für das Viertelfinale qualifiziert. Das DFB-Team muss gegen seinen nördlichen Nachbarn aus Dänemark ran (Székesfehérvár/Ungarn).

Datum Anpfiff Begegnung 31. Mai 2021 18 Uhr Niederlande vs. Frankreich 31. Mai 2021 18 Uhr Spanien vs. Kroatien 31. Mai 2021 21 Uhr Dänemark vs. Deutschland 31. Mai 2021 21 Uhr Portugal vs. Italien

© getty Youssoufa Moukoko muss die K.o.-Phase wegen einer Verletzung auslassen.

U21 EM: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fußballfans! Jedes einzelne K.o.-Spiel von heute könnt Ihr irgendwo live und in voller Länge verfolgen. Das Spiel der Deutschen gegen Dänemark läuft im Free-TV bei ProSieben. Um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, dabei für die Zuseher im Einsatz sind:

Moderator: Christian Düren

Kommentatoren: Christoph "Icke" Dommisch und Uwe Morawe

Experte: René Adler

Bei ProSiebenMaxx seht Ihr zudem das Spiel Niederlande gegen Frankreich live ab 17.30 Uhr. Franz Büchner kommentiert die Begegnung von Anfang bis Ende, Markus Babbel unterstützt ihn dabei als Experte.

Alle heutigen Viertelfinalpartien gibt darüber hinaus auf ran.de im kostenlosen Livestream zu sehen.

U21 EM: Viertelfinale heute im Liveticker

Das Viertelfinale wird für Euch auch im Liveticker angeboten. SPOX kümmert sich darum und tickert die vier Duelle ausführlich und live. Damit verpasst Ihr kein wichtiges Spielereignis.

Hier geht's zum Liveticker: Niederlande vs. Frankreich.

Hier geht's zum Liveticker: Spanien vs. Kroatien.

Hier geht's zum Liveticker: Dänemark vs. Deutschland.

Hier geht's zum Liveticker: Portugal vs. Italien.

DFB-Team: Der Kader der U21-Nationalmannschaft bei der EM