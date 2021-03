DFB: Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw heute im Liveticker

Vor den drei Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft in Katar stellt sich Bundestrainer Joachim Löw heute den Fragen der Presse. Auch zwei Spieler werden dabei sein. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

DFB: Pressekonferenz mit Löw heute im Liveticker - Vor Beginn

Los geht's. Zuerst nimmt Manuel Neuer Platz. Eine Info vorab: Robin Gosens is aufgrund von muskulären Problemen am Donnerstag nicht einsetzbar. Dies gilt auch für Niklas Süle, der sich an der Rückseite des Oberschenkel des Oberschenkels eine Zerrung zuzog. Joshua Kimmich reiste am Montagabend verspätet zur Mannschaft und steht bereit.

Auch das Thema Löw-Nachfolge dürfte zur Sprache kommen. Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff deutete jüngst an, dass "wir DFB-intern eine gute Lösung haben" und dies schon "immer" Ziel des Verbands gewesen sei. Was sagt Löw?

Bei der Nominierung hatte er den etablierten Julian Draxler und Julian Brandt einen Denkzettel verpasst und die beiden nicht berücksichtigt. Erstmals dabei sind hingegen Jamal Musiala (18) und Florian Wirtz (17).

Am Donnerstag steht das erste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Island an, es folgen die Partien gegen Rumänien und Nordmazedonien, die vor allem als Standortbestimmung vor der EM dienen.

Ab 12.30 Uhr steht Löw den Medienvertretern Rede und Antwort, außerdem anwesend sind Kapitän Manuel Neuer, Amin Younes und Florian Neuhaus.

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Bundestrainer Joachim Löw vor den Spielen in der WM-Quali.

Deutschlands Kader für die EM-Generalprobe: Diese Spieler testet Jogi Löw in der WM-Quali © getty 1/27 Joachim Löw hat den deutschen Kader für die WM-Quali-Spiele Ende März bekanntgegeben. Vor seinem letzten großen Turnier als Bundestrainer, der EM im Sommer, testet Löw 26 Spieler gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. © getty 2/27 TOR – Manuel Neuer (34, FC Bayern München) © getty 3/27 Marc-Andre ter Stegen (28, FC Barcelona) © getty 4/27 Bernd Leno (29, FC Arsenal) © getty 5/27 Kevin Trapp (30, Eintracht Frankfurt) © getty 6/27 ABWEHR - Niklas Süle (25, FC Bayern München) © getty 7/27 Lukas Klostermann (24, RB Leipzig) © getty 8/27 Emre Can (27, Borussia Dortmund) © getty 9/27 Matthias Ginter (27, Borussia Mönchengladbach) © getty 10/27 Antonio Rüdiger (28, FC Chelsea) © getty 11/27 Jonathan Tah (25, Bayer Leverkusen) © getty 12/27 Marcel Halstenberg (29, RB Leipzig) © getty 13/27 Philipp Max (27, PSV Eindhoven) © getty 14/27 Robin Gosens (26, Atalanta Bergamo) © getty 15/27 MITTELFELD/ANGRIFF - Toni Kroos (31, Real Madrid) © getty 16/27 Joshua Kimmich (26, FC Bayern München) © getty 17/27 Ilkay Gündogan (30, Manchester City) © getty 18/27 Leon Goretzka (26, FC Bayern München) © getty 19/27 Amin Younes (27, Eintracht Frankfurt) © imago images 20/27 Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen) © imago images 21/27 Florian Neuhaus (24, Borussia Mönchengladbach) © getty 22/27 Jonas Hofmann (28, Borussia Mönchengladbach) © getty 23/27 Jamal Musiala (18, FC Bayern München) © getty 24/27 Kai Havertz (21, FC Chelsea) © getty 25/27 Serge Gnabry (25, FC Bayern München) © getty 26/27 Leroy Sane (25, FC Bayern München) © getty 27/27 Timo Werner (25, FC Chelsea)

DFB: Pressekonferenz mit Löw heute live im TV und Livestream

Der DFB bietet Euch die Option, live und kostenlos bei der PK dabei zu sein. Beim Livestream im DFB-TV könnt Ihr reinschalten. Darüber hinaus stellt auch ran.de einen Livestream zur Pressekonferenz bereit.

WM-Qualifikation 2022: Der Spielplan der DFB-Elf