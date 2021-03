DFB-Team - Stimmen und Reaktionen zur Blamage gegen Nordmazedonien: "Timo macht sich selbst die größten Vorwürfe"

Nach der blamablen 1:2-Pleite gegen Nordmazedonien herrschte große Ernüchterung bei Bundestrainer Joachim Löw. Die Stimmen zur Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Überblick.

Die Stimmen zur DFB-Niederlage im Überblick (Quellen: RTL und Pressekonferenz).

Joachim Löw (Bundestrainer, Deutschland) über ...

... das Spiel: "Zunächst mal ist die Enttäuschung riesengroß. Wir haben heute müde gewirkt, nicht die Frische gehabt und Fehler gemacht. Wir hatten zu viele Ballaktionen und waren zu langsam in den Aktionen. Wenn wir mal schnell gespielt haben, konnten wir auch gefährlich werden. Der Gegner stand tief und wir haben heute einfach keine Mittel gefunden. Wir hatten die große Chance durch Timo Werner, aber insgesamt war es enttäuschend."

... die Umstellung in der Verteidigung: "Wir haben gewusst, dass Nordmazedonien nur zwei Stürmer hat. Deshalb war klar, dass Gosens möglichst hoch stehen soll. Weil gegen zwei Stürmer sind vier Verteidiger normalerweise nicht gut. Die Defensive war insgesamt nicht stabil."

... über Werner: "Den muss er normalerweise machen, keine Frage. Das hat er ja auch schon bewiesen. Er trifft den Ball nicht richtig, sonst ist es ein Tor. Timo macht sich selbst die größten Vorwürfe. Das war ein Dämpfer in einer Phase, in der wir spielbestimmend waren."

... über Hummels und Müller: "Die Frage ist heute nicht zu beantworten. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen Gedanken machen. Die Entscheidung fällt aber erst im Mai."

... die Pleite: "Wir sind riesig enttäuscht nach dieser bitteren Niederlage. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir sind zu viel mit dem Ball gelaufen anstatt den Ball laufen zu lassen. Uns haben Spritzigkeit und Dynamik gefehlt. Ein Rückschlag für uns."

... die Chancenverwertung: "Es gibt kein Patentrezept. Das kann man trainieren, aber nicht unter Wettkampfbedingungen. Wir waren zu zögerlich im Abschluss. Wir waren nicht konsequent. Beim Stand von 1:1 hatte Timo Werner eine Riesenchance. Er macht sich selbst wahrscheinlich die größten Vorwürfe. Das war ein Knacks für die Mannschaft, dass wir die Chance ausgelassen haben. Wir müssen das aufzeigen und darüber sprechen."

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum WM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien © getty 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bis auf die Knochen blamiert und mit 1:2 gegen Nordmazedonien verloren. Dabei enttäuschte die Offensive nahezu auf ganzer Linie, während sich die Abwehr einige Fehler erlaubte. Die Noten der DFB-Spieler. © getty 2/15 MARC-ANDRE TER STEGEN: Deutschlands Nummer zwei zeigte erneut, warum Löw ein Luxusproblem hat. Der Neuer-Ersatz verhinderte den Rückstand mit einer Weltklasse-Tat (40.). Bei beiden Gegentoren machtlos. Note: 3. © getty 3/15 MATTHIAS GINTER: Interpretierte seine Rolle enorm offensiv und war somit meist in Nordmazedoniens Hälfte anzutreffen. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Platz (129) und gewann alle seiner drei Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 4/15 ANTONIO RÜDIGER: Präsentierte sich als Abwehrchef. Zwar erneut mit einigen bärenstarken Diagonalbällen, aber zu passiv vor dem 0:1. Zudem machte er es Vorlagengeber Ademi vor dem erneuten Rückstand viel zu einfach. Note: 4,5. © getty 5/15 EMRE CAN: Hinten links in der Dreierkette eigentlich mit einem soliden Auftritt. Pandev ließ er vor dessen Treffer aber aus den Augen. Im Glück, dass sein klares Handspiel nicht geahndet wurde (76.). Klärte eine Hereingabe entscheidend (24.). Note: 4. © getty 6/15 LEROY SANE: Weil Ginter stets nachrückte, konnte er sich seine Bälle deutlich weiter vorne abholen. Trotzdem fehlte es ihm an Durchschlagskraft, ehe er nach einer schönen Einzelaktion den Elfmeter herausholte (62.). Note: 3. © getty 7/15 LEON GORETZKA: War zwischen der Mittellinie und dem gegnerischen Sechzehner überall zu finden und traf gleich zu Beginn den Querbalken (9.). Fehlende Kommunikation mit Gosens vor dem Gegentor. Note: 3,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte in der leicht veränderten Anordnung keine feste Rolle in der Zentrale, weshalb er der Partie seinen Stempel nicht aufdrücken konnte, 94 Pässe bei einer Quote von unter 90 Prozent sprechen Bände. Note: 4,5. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Der Kapitän tauschte seine Position häufig mit Goretzka und zeigte sich enorm spielfreudig. Behielt vom Punkt die Ruhe (63.) und überzeugte außerdem mit einer Passquote von 91 Prozent. Note: 3. © getty 10/15 ROBIN GOSENS: Rückte für Klostermann in die erste Elf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er seine Qualitäten in der Offensive ausspielen und schlug einige gefährliche Flanken. Oft fehlte es aber an Genauigkeit. Note: 4,5. © getty 11/15 KAI HAVERTZ: In der Sturmspitze mit deutlich mehr Freiheiten ließ er sich oft fallen. Hätte völlig freistehend zur Führung treffen können, vertändelte aber leichtfertig (34.). Vor dem Tor sonst sehr unauffällig, ehe er ausgewechselt wurde. Note: 5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: In der ersten Hälfte mit Abstand der gefährlichste Mann auf dem Platz, aber wie schon gegen Rumänien mit einer schlechten Chancenverwertung (27., 31.). Nach dem Seitenwechsel ungewöhnlich blass. Nicht sein Abend. Note: 4. © getty 13/15 AMIN YOUNES: Kam nach 56 Minuten für den engagierten Gosens ins Spiel. Der Frankfurter sorgte für deutlich mehr spielerische Klasse im DFB-Team, blieb aber ohne nennenswerte Offensivaktion. Zu spät gegen Elmas (85.). Note: 3,5. © getty 14/15 TIMO WERNER: Wurde für den glücklosen Havertz eingewechselt (56.) und brachte auch nicht mehr Vielfalt ins deutsche Angriffsspiel. Versiebte eine hundertprozentige Chance auf die Führung kläglich (80.). Passt zu seiner aktuellen Situation. Note: 4,5. © getty 15/15 JAMAL MUSIALA: Kam in der 89. Minute für Ginter ins Spiel und holte sich gleich den Gelben Karton ab, weil er das Feld zu früh betreten hatte. Die Niederlage konnte er nicht mehr abwenden. Ohne Bewertung.

lkay Gündogan (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Fakt ist, dass das nicht passieren darf. Gefühlt waren sie zweimal vor unserem Tor und haben zweimal getroffen, das ging zu leicht. Wir hatten Chancen und haben nur ein Tor erzielt. Wir sahen bei beiden Gegentoren nicht gut aus. Zweimal steht ein Mann in der Mitte völlig frei. Das ist nicht unser Anspruch, und es ist nicht zu erklären. Ich verlasse die Mannschaft mit keinem guten Gefühl. Umso mehr tut es weh, dass zwei Monate nicht viel passieren wird. Wir müssen bis Ende Mai in Topform kommen und uns auf das Turnier vorbereiten."

Serge Gnabry (Deutschland) über ...

... die Chancenverwertung: "Das ist immer eine Baustelle. Woran es liegt, weiß ich nicht."

Uli Hoeneß (TV-Experte) über ...

... die Niederlage: "Es ist ganz schwierig zu erklären. Ich habe wirklich gedacht, dass die Mannschaft den Schwung aus den ersten beiden Spielen mitnimmt. In den ersten 20 Minuten war das auch okay. Wenn man schon vorne nichts reinkriegt, dann muss man versuchen, hinten keine Tore zu kriegen. In der Mitte war die Abwehr heute teilweise sehr offen, beide Tore sind durchs Zentrum gefallen. Da stimmte was nicht."

... die Umstellung der Abwehr: "Ich verstehe es überhaupt nicht, dass man ein erfolgreiches System aus zwei Spielen verändert. Klostermann hätte ja auch wieder spielen können. Gosens...naja. Can hatte ja ein gutes Spiel auf der linken Seite gemacht. Ich hätte gerade in der Abwehr, die ja aufeinander eingespielt sein muss, nicht durcheinander gespielt."

Weitere Stimmen von Hoeneß über mögliche EM-Kandidaten findet Ihr hier.