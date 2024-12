RB Salzburg vs. PSG, Champions League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Nach der deutlichen 0:5-Klatsche in Leverkusen will RB Salzburg am heutigen 6. Spieltag der Königsklasse Widergutmachung betreiben. Die Partie für die Österreicher dürfte allerdings nicht unbedingt leichter werden, als die des vergangenen Spieltages der Champions League: Der Gegner in der Red Bull Arena heißt Paris Saint-Germain! Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Auch der Spitzenreiter der Ligue 1 ist gewillt, einen besseren Auftritt hinzulegen, als bei der 0:1-Niederlage beim FC Bayern. Die Pariser müssen unbedingt Punkten, um auch weiterhin eine realistische Chance auf das Achtelfinale zu wahren.

SPOX liefert Euch den Überblick zur Übertragung.