"Hat ihn geärgert, dass wir ihn auswechseln mussten": Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti gibt Update zur Verletzung von Kylian Mbappé

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat nach dem verletzungsbedingten Auswechslung von Stürmer Kylian Mbappé beim Sieg gegen Atalanta Bergamo in der Champions League ein Update zu dessen Gesundheitszustand gegeben.

Der Franzose musste bereits in der 35. Minute vom Platz, nachdem er sich augenscheinlich ohne gegnerische Einwirkung verletzt hatte. Den Platz konnte Mbappé zwar aus eigener Kraft verlassen, dennoch zauberte der frühe Wechsel die ein oder andere Sorgenfalte auf Ancelottis Stirn.

Nach der Partie gab es von Seiten des italienischen Coaches allerdings leichte Entwarnung: "Er hat eine Zerrung, etwas Unbehagen im Oberschenkel", sagte Ancelotti nach dem Spiel zu ESPN. "Wir müssen abwarten. Es sieht nicht ernst aus, aber ich weiß es nicht, wir werden es morgen sehen. Er konnte nicht sprinten. Es hat ihn geärgert, dass wir ihn auswechseln mussten."

Mbappé hat in dieser Saison schon viel Kritik einstecken müssen, präsentierte sich jedoch mit drei Toren in den letzten vier Spielen in guter Form. Darunter war auch der Führungstreffer gegen Atalanta Bergamo in der 10. Minute, durch den der 25-Jährige seinen zwölften Saisontreffer markierte.