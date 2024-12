"Nicht auf dem Niveau, das man erwartet hat": Kylian Mbappé bezieht zum Saisonstart bei Real Madrid Stellung

Mbappé baut auf die zweite Saisonhälfte

Auf der sportlichen Ebene lief es bislang allerdings weder für Real als Team noch für Mbappé persönlich so wie gewünscht: "Das ist nicht der beste Saisonstart gewesen, aber wir bereiten uns auf die Spiele vor, die richtig zählen. Aber natürlich war das bisher nicht auf dem Niveau, das man erwartet hat. Bei Real wird man aber aufgrund der zweiten Saisonhälfte beurteilt. Da werden die Titel verteilt", sagte er.

Außerdem machte er die vielen Spiele für seine schwächeren Leistungen verantwortlich und sagte mit Blick auf den vollen Terminkalender der Top-Stars: "Wenn ihr wollt, dass wir spielen, spielen wir. Auch 70 Spiele pro Jahr. Aber man hat einfach keine Erholungszeiten. Die NBA-Spieler haben vier Monate Pause. Wenn es aber um mich geht, dann reißt man mir den Kopf ab. Zwei Wochen nach dem letzten Match der Saison geht es schon wieder los. Und dann wird haarklein analysiert, ob dir der Urlaub nun gutgetan hat oder nicht", sagte Mbappé.

Mbappé steht bei Real nach 21 Spielen in allen Wettbewerben bei elf Toren und zwei Assists. In der Liga liegen die Königlichen zwei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Barcelona, in der Champions League nach drei Niederlagen in fünf Partien nur auf Platz 24.