Nur zwei andere Spieler schafften das zuvor: Robert Lewandowski knackt unglaubliche Champions-League-Marke

Am fünften Spieltag der laufenden Königsklassensaison gegen Stade Brest traf er nach zehn Minuten per Foulelfmeter zum 1:0 gegen Stade Brest. Nur Cristiano Ronaldo (140 Tore) und Lionel Messi (129) liegen in der ewigen Torjägerliste noch vor dem Polen.

Den Großteil seiner Champions-League-Treffer hatte Lewandowski für den deutschen Rekordmeister Bayern München erzielt. Zwischen 2014 und 2022 traf er 69-mal für die Bayern, ehe er nach Barcelona wechselte. In der Saison 2019/20 war er mit 15 Toren das bisher einzige Mal Torschützenkönig geworden.

Seine ersten Treffer im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hatte er für Borussia Dortmund (17) geschossen, für Barcelona sind es bisher 14 Champions-League-Tore.