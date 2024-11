"Wir verurteilen diese Form der Kontrollen": BVB-Fans berichten von Schikane in Zagreb

Der BVB hat das Auswärtsspiel in der Champions League bei Dinamo Zagreb am Mittwochabend souverän mit 3:0 gewonnen. Die Behandlung der eigenen Fans vom Gastgeber sorgt allerdings für Unverständnis.

In der Halbzeitpause des Spiels in Zagreb meldete sich der BVB via X zu Wort: "Der BVB hat im Rahmen der Personenkontrollen während der Einlassphase zahlreiche Beschwerden über grenzüberschreitendes Vorgehen des Ordnungsdienstes erhalten", schrieb er. "Wir verurteilen diese Form der Kontrollen und stehen aktuell im Austausch mit der UEFA und Dinamo Zagreb, um die Vorkommnisse zu melden und aufzuarbeiten."

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass es bei den Kontrollen vor dem Stadion Maksimir zu Übergriffen gekommen sei. Fans wurden demnach gezwungen, sich komplett auszuziehen, um auf Pyrotechnik und verbotene Gegenstände untersucht zu werden. Dabei soll es auch zu Berührungen im Intimbereich gekommen sein. "Weitere betroffene Fans wenden sich bitte an unsere Fanbeauftragten", erklärte der BVB.

Ärger gab es nur Stunden zuvor auch auf dem Weg der Fans des VfB Stuttgart zu Roter Stern Belgrad. Dort soll es bei Grenzkontrollen zu Übergriffen der Polizei gekommen sein. Der Klub bestätigte anschließend dem kicker, dass die Ultras die Reise daraufhin abgebrochen hätten.