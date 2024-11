BVB, Noten und Einzelkritiken gegen Dinamo Zagreb: Beier hängt in der Luft, Bensebaini überzeugt vorne und hinten

© getty

Dinamo Zagreb - BVB, Noten: Jamie Gittens

Kam selten in gefährliche Positionen. Wenn doch, dann agierte er zunächst zu zögerlich, was Sabitzer auf die Palme brachte (32.). Verzog zweimal deutlich, kam dann aber am Ende der ersten Halbzeit in Schwung. Bediente erst Malen mit einer guten Flanke,der haarscharf verpasste, und traf eine Minute später nach seinem Lieblings-Move zur Führung. Schon vier Tore in fünf CL-Spielen. So wird einem auch die anfängliche Zögerlichkeit verziehen. Note: 2