"Sag ihnen, dass Real Madrid im Finale in München stehen wird": Carlo Ancelotti macht vollmundige Ankündigung für die Champions League

Real Madrid steht nach fünf Spieltagen in der Champions League gerade mal auf Rang 24 und muss um die K.o.-Runde zittern. Dennoch ist Trainer Carlo Ancelotti beim Titelverteidiger unbeeindruckt. Das zeigt seine Nachricht an einen Journalisten.

Auch nach dem klaren 0:2 beim FC Liverpool am Mittwochabend glaubt Ancelotti weiterhin an sein Team. In der spanischen Sportsendung El Larguero berichtete der Italiener Alberto Cerrutti, unter anderem für die Gazzetta dello Sport tätig, über eine besondere Nachricht des Trainers.

Als Cerrutti bei Ancelotti um einen Kommentar zur aktuellen Situation der Königlichen bat, schrieb dieser zurück: "Sag ihnen, was du willst. Aber sag ihnen auch, dass Real Madrid im Finale in München stehen wird."

Nach drei Niederlagen aus fünf Spielen schrillen in der spanischen Hauptstadt die Alarmglocken: Real hat mit einer Vielzahl an Verletzungen zu kämpfen, Superstar Kylian Mbappé ist völlig außer Form - und womöglich innerhalb des Teams isoliert.

Das hat Folgen für die Zukunft von Carlo Ancelotti: Wie die Sport Bild schon vor einigen Wochen berichtete, soll Präsident Florentino Pérez bereits entschieden haben, sich im kommenden Sommer vorzeitig vom 65-Jährigen zu trennen. Nachfolger soll Xabi Alonso von Bayer Leverkusen werden.