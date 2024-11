"Es scheint, als liefe einfach alles schief": Ratlosigkeit bei Manchester City nach der dritten Niederlage in Folge

Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat nach dem 1:4-Debakel in der Champions League bei Sporting Lissabon zugegeben, dass man sich beim englischen Meister mit Lösungsansätzen für die aktuelle Lage schwer tut.

City hat nun drei Pflichtspiele in Folge verloren. Einem 1:2 bei Tottenham im EFL Cup folgte eine Niederlage mit dem gleichen Ergebnis in der Premier League bei Bournemouth am vergangenen Samstag, ehe man am Dienstagabend in Lissabon unterging.

"Wir tappen ein bisschen im Dunkeln und es scheint so, als liefe einfach alles schief", sagte Silva nach dem 1:4 bei Sporting zu TNT Sports.

Der Portugiese weiter: "Selbst, wenn wir gut spielen, nutzen wir unsere Chancen nicht und kassieren die Gegentore viel zu einfach. Wir müssen definitiv herausfinden, was wir nicht richtig machen und es sehr schnell abstellen. Sonst wird es schwierig, wieder zurückzukommen."

Es sei "kompliziert, Gründe dafür zu finden, was gerade mit uns passiert", betonte Silva. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in meinen nun siebeneinhalb Jahren hier schon einmal drei Spiele am Stück verloren haben. Es scheint einfach alles in die falsche Richtung zu laufen."