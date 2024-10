Manuel Neuers Fehler oder nicht? Bayern-Keeper und Joshua Kimmich analysieren Knockout gegen Aston Villa

Kimmich an Neuers Adresse: "Wir machen ihm da keinen Vorwurf"

Kimmich will nichts wissen von einer Schuld des Bayern-Schlussmanns: "Manu steht generell natürlich etwas hoch, aber so hat er in der ersten Halbzeit eine Chance überragend vereitelt. Wir profitieren sehr oft davon, dass Manu sehr hoch steht, deshalb machen wir ihm da keinen Vorwurf."

Neuer selbst analysierte die Szene ganz nüchtern. "Wer alle Spiele von uns gesehen hat, der weiß, dass ich in jedem Spiel bisher so gespielt habe", sagte der 38-Jährige im Interview bei DAZN. "Das ist unsere Spielweise und sowohl in Ballbesitz als auch dagegen sehr wertvoll."

Durán habe den Ball sehr gut getroffen, ergänzte Neuer, der nichts an der Spielweise ändern wolle. "Das ist unser Spiel. Ich weiß natürlich nicht, ob der Trainer jetzt was anderes fordert nach dem Tor", sagte Neuer noch augenzwinkernd, "aber grundsätzlich ist es das Spiel, das er auch sehen will."

Der nächste Härtetest wartet auf die Bayern schon am Sonntag. Dann treten die Münchner beim neuen Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt an.