Real Madrid vs. VfB Stuttgart: Fußball Champions League heute im Liveticker

In der Champions League kommt es am heutigen Dienstagabend zur Begegnung zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welches Team die Partie am 1. Gruppenspieltag für sich entscheiden kann.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele am Dienstagabend Heim Gast Spielstand FC Bayern München Dinamo Zagreb -:- Real Madrid VfB Stuttgart -:- AC Milan FC Liverpool -:- Sporting Lissabon OSC Lille -:-