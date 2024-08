"Für das Bruderland!": Coach von Galatasaray greift deutschen Schiedsrichter an

Buruk ergänzte halb ernst, halb scherzhaft: "Ich hoffe, dass im Rückspiel in Istanbul einer aus Aserbaidschan kommt." Die Türkei und Aserbaidschan sind zwei befreundete Nationen.

Am kommenden Dienstag kommt es im Rückspiel in Istanbul zum entscheidenden Duell, welcher der beiden Klubs in der neuen 36 Vereine umfassenden Liga-Phase der Champions League mit dabei ist. "Wir haben hier verloren, aber auf unserem eigenen Platz werden wir es besser machen. Wir werden zeigen, wie sehr Galatasaray die Champions League will", versprach Okan Buruk.