RB Salzburg macht großen Schritt Richtung Champions League - Galatasaray Istanbul verliert wildes Spiel

Der ehemalige Klopp-Assistent Pepijn Lijnders hat mit RB Salzburg einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Im Play-off-Hinspiel setzte sich seine Mannschaft mit 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew durch und brachte sich so in eine optimale Position für das Rückspiel in der nächsten Woche.

Anzeige