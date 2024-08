Champions League, die neue Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Nicht nur der Modus der Champions League selbst, sondern auch die Auslosung für die neue Ligaphase macht Veränderungen durch. So gibt es wegen der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes von 32 auf 36 Mannschaften auch mehr Mannschaften pro Topf. Nicht mehr acht, sondern neun Teams sind in jedem Topf. Allerdings hat man als Mannschaft aus Topf eins sowieso keinen Vorteil mehr, da die acht Gegner jeder Mannschaft aus allen vier Töpfen genommen werden, pro Topf bekommt man also zwei Gegner zugelost.

Die Spiele selbst werden dieses Mal zudem nicht alle händisch ausgelost, sondern mithilfe einer Software von ae.live. Der Grund ist ziemlich einfach: Würde man alles händisch machen, bräuchte man mehr als 1000 Loskugeln, was zeitlich einfach den Rahmen sprengen würde.

Die Auslosung der Ligaphase geht am heutigen Donnerstag, den 29. August, um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco über die Bühne.