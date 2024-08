Champions League Finale 2025: Termin, Ort, Stadion, Zeitplan, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

Champions League Finale 2025: Termin, Ort, Stadion, Zeitplan

Das Champions-League-Finale steigt 2025 zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in Deutschland, genauer gesagt am am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena. Der FC Bayern München hat also die Chance auf ein "Finale dahoam". Auch die weiteren deutschen Teilnehmer Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfB Stuttgart werden alles dafür geben, ein Finale im eigenen Land bestreiten zu dürfen.

Dafür müssen sie aber erst einmal die Ligaphase mit 36 Mannschaften überstehen. Nach acht Spieltagen geht es ab dem 11. Februar mit den K.o.-Runden-Playoffs, dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter.

Champions League Finale 2025: Zeitplan im Überblick