"Der Junge tut mir so leid": Rafael van der Vaart leidet mit BVB-Profi

"Der Junge tut mir so leid", sagte van der Vaart über Reus bei ran: "Er war vor der EM oder WM meist verletzt, hatte auch in Finalspielen oft Pech. Er ist ein wahnsinnig guter Fußballer, auch ein Führungsspieler. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber er kommt sehr bodenständig rüber. Das wäre was, wenn er am Samstag mit diesem schönen Titel in den Händen dastehen würde. Er verdient den Henkelpott."

Reus hat in seiner Laufbahn bislang lediglich zweimal den DFB-Pokal gewonnen, eine Deutsche Meisterschaft oder ein internationaler Titel waren ihm noch nicht vergönnt. Der Showdown im Wembley-Stadion in London wird für den 35-Jährigen das letzte Spiel als BVB-Profi.

Van der Vaart, der einst unter anderem für den Hamburger SV und Real Madrid spielte, äußerte sich auch zum anstehenden Endspiel (hier geht's zum LIVETICKER).

"Wenn man die Champions League gewinnen will, braucht man auch ein bisschen Glück. Und Real hat das über die Jahre immer rechtzeitig gehabt", meinte der 41-Jährige: "Dortmund ging es in diesem Jahr in der Königsklasse so. Real ist zwar eine gute Mannschaft mit Erfahrung, aber Dortmund hat spielerisch schon was drauf. Der BVB hat 2013 das Finale gegen den FC Bayern verloren. Jetzt haben sie die Chance, ihre Wembley-Geschichte neu zu schreiben. Das hätte schon was."