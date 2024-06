Karim Adeyemi nach Pleite des BVB gegen Real Madrid rassistisch beleidigt

Unter seinem letzten Beitrag auf Instagram wurde der 22-Jährige von einigen Usern für die Pleite verantwortlich gemacht und auf unterirdische Art und Weise verunglimpft.

"Zurück in den Dschungel" und "Nigga" war beispielsweise unter einem Video zu lesen, das der deutsche Nationalspieler vor dem Endspiel veröffentlicht hatte. Dazu wurden zahlreiche Affen-Emojis gepostet. Viele User sprangen dem Außenspieler aber auch zur Seite.

Adeyemi hatte in London gegen Real gleich mehrfach die Chance, den BVB in Führung zu bringen. In der 21. Minute war er nach einem Traumpass von Mats Hummels frei durch, legte sich aber den Ball zu weit an Torhüter Thibaut Courtois vorbei, so dass Real klären konnte.