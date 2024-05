© getty

Skandalpfiff bei Aus vom FC Bayern München gegen Real Madrid: So gut ist Schiedsrichter Szymon Marciniak eigentlich

Dabei hatte Marciniak vor dem Finale eigentlich ein gutes Image. Der Pole darf sich seit 2011 bereits FIFA-Schiedsrichter nennen und pfiff seitdem so einige wichtige Spiele. So leitete er zahlreiche Spiele der EM 2016, WM 2018 und WM 2022, darunter das spektakuläre Finale zwischen Argentinien und Frankreich, weswegen er von vielen Seiten gelobt wurde und von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) für das Jahr 2022 sogar zum Welt-Schiedsrichter gekürt wurde. Die EM 2021 verpasste Marciniak aufgrund einer corona-bedingten Herzmuskel-Entzündung.

Auch auf Vereinsebene war Marciniak bei so manchen wichtigen Spielen auf dem Platz, etwa im Finale der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand vergangene Saison. In der laufenden Saison kam der 43-Jährige unter anderem in der Champions League, Europa League, bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft sowie bei zahlreichen polnischen Liga- und Pokalspielen zum Einsatz.