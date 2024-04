"Noch eine Kugel im Lauf": Real Madrid ohne Angst vor der Bestia Negra

© getty

Jude Bellingham: "Würde nicht sagen, dass ich besorgt bin"

Die Zeiten in denen man sich vor der "Bestia Negra" aus München auch in der Real-Kabine ängstigte, sind jedoch längst vorbei.

"Ich würde nicht sagen, dass ich besorgt bin. Wir haben immer Vertrauen in unsere Fähigkeiten", sagte Jude Bellingham. Keines der letzten sechs Duelle hat Real Madrid verloren. Unterschätzt werde der deutsche Rekordmeister aber in keinem Fall: "Wir müssen mit dem gleichen Fokus an die Sache herangehen."

Spätestens dann werden sich Kroos und Rüdiger um die Bayern kümmern.