Manchester City vs. Real Madrid: Champions League Viertelfinale Rückspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wo wir von Superstars sprechen: Für jeden Liebhaber und jede Liebhaberin des Fußballs war das Duell zwischen Erling Haaland von City und Antonio Rüdiger von Real wieder eine Augenweide, der Norweger blieb ohne Treffer. Dafür gab es unter anderem Kritik von der Manchester-Legende Roy Keane. "Als Torjäger und Stürmer ist er der Beste der Welt, aber der Rest seines Spiels erinnert an einen Viertligaspieler", tönte Keane.

Vor Beginn: Das Viertelfinale zwischen City und Real war bisher äußerst ereignisreich, im Hinspiel fielen immerhin sechs Tore! Bernardo Silva startete das Offensivfest mit einem brillanten Freistoßtor in der zweiten Minute. Ob sich das wiederholt? In einem Entscheidungsspiel tasten sich beide Mannschaft oft erstmal an die Intensivität heran, bei den Superstars auf beiden Seiten kann jedoch alles passieren.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker Manchester City vs. Real Madrid! Um 21 Uhr geht es los im Etihad Stadium in Manchester.