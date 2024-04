Kommentar zum Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund: Die Frage ist nicht ob, sondern wie historisch diese BVB-Saison wird

© getty

Trotz Halbfinal-Einzug: Eine Gefahr für den BVB ist weiterhin real

Schaltet der BVB auch noch PSG aus und zieht nach 2013 erneut ins Endspiel in Wembley ein, wäre das weitere Abschneiden in der Bundesliga für die finale Bewertung dieser erneut so ambivalenten Saison weitestgehend belanglos - zu einzigartig würde ein solcher Erfolg sein. Doch genau hier liegt auch die Crux: Boss Watzke machte vor ein paar Wochen bereits unmissverständlich deutlich, dass sich Wohl und Wehe einer Spielzeit für den BVB immer in der Bundesliga entscheiden. Denn: "Es kann keine gute Saison geben, in der wir am Ende nicht in der Champions League spielen."

Diese Möglichkeit besteht weiterhin, die fünftplatzierten Dortmunder liegen in der Liga im Rennen um Platz vier im Hintertreffen. Zwar hat der BVB durch das noch anstehende direkte Duell mit Kontrahent RB Leipzig noch alles in der eigenen Hand, doch mit Gewissheit lässt sich derzeit nicht abschätzen, zu welcher Platzierung es in der Bundesliga für die Schwarzgelben reichen wird. Die Gefahr, als Halbfinalist die Königsklasse im nächsten Jahr zu verpassen, ist real.

Es ist ganze neun Jahre her, als der BVB in der letzten Saison unter Klopp auf Platz sieben landete und zuletzt die Champions-League-Qualifikation verpasste. Passiert dies in dieser Saison erneut, wäre dies also durchaus ein unüblicher Vorgang historischer Dimension. Und ein finanziell schmerzhafter zugleich: Der Verein ist auf die Einnahmen aus der CL dringend angewiesen, die Kaderplanung hängt zu Großteilen davon ab.