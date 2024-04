Schiebung? Ronald Araújo vom FC Barcelona mit eindeutiger Handgeste nach Platzverweis gegen PSG

Anschließend setzte er sich auf die Tribüne und musste von dort mitansehen, wie Barcelona in Unterzahl den Ausgleichstreffer durch Ousmane Dembélé kassierte.

Araújos Ausscheiden bedeutet eine große Schwächung für die Blaugrana, die nicht nur mit einem Mann weniger den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel (3:2) verteidigen, sondern auch noch auf ihren zuverlässigsten Verteidiger verzichten müssen.

Der 25-Jährige, an dem im Januar der FC Bayern Interesse gezeigt hatte, ist bei Trainer Xavi Stammspieler und kommt in dieser Saison auf 32 Einsätze, in denen er ein Tor erzielte.