BVB, Noten und Einzelkritiken in der Champions League gegen Atlético Madrid: Schlotterbecks EM-Form bringt Nagelsmann ins Grübeln - Sabitzer bärenstark

© getty

BVB gegen Atlético Madrid, Noten: Mats Hummels

Der Innenverteidiger kehrte in die Startelf zurück und wurde vor Anpfiff für seine 500 Pflichtspiele für den BVB geehrt, die Marke hatte er beim 1:2 im Hinspiel in Madrid erreicht. Hummels zeigte sein Champions-League-Gesicht und lieferte eine starke Vorstellung ab. Gewann mit der gewohnten Übersicht und Antizipation zahlreiche Duelle und wirkte auch mit dem Ball sehr souverän. Seine Vorlage per Außenrist zum 1:0 war eine Augenweide. Sorgte für einen Schreckmoment, als er im Aufbauspiel unbedrängt Griezmann in die Beine spielte, die Kugel aber sofort wieder bei ihm war (32.). Höchst unglücklich dann nach der Pause, als sein Eigentor Atlético wieder ins Spiel holte (49.) - für einen Bruch in seinem Spiel sorgte dies aber nicht. Note: 2.