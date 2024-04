Unter Tränen! Arsenal warf deutsche Influencerin Lisa Küppers aus dem Stadion, weil sie über ein Tor des FC Bayern jubelte

"Ich bin gerade aus dem Stadion geflogen", teilte Küppers unmittelbar nach dem Rauswurf in ihrer Instagram-Story mit.

Die 24-Jährige, bekannt vor allem auch durch ihre Rolle in der Netflix-Serie Spotlight, erklärte die Hintergründe: "Meine Hand zittert so. Ich wollte eigentlich nur aufs Klo und bin dann die Treppe hoch und in dem Moment, wo ich oben war, wurde Elfmeter für Bayern gepfiffen. Und dann bin ich da stehen geblieben und habe das gefilmt. Und dann hat Bayern auch getroffen und ich habe die Kamera auf mich umgedreht und hab mich halt so ein bisschen gefreut. Weil ich auch 1:2 für Bayern getippt hatte und das war für meinen Tipp richtig gut."

Küppers' Freude war den Ordnern in Arsenals Heimstätte allerdings ein Dorn im Auge: "Und dann hieß es ganz plötzlich: 'You have to go' und ich so: 'Hä, wieso? Ja, du hast deine Faust erhoben'. Ich habe doch gar nichts gemacht", erzählte sie. "Und dann haben die mich mit drei Leuten rausgeworfen. Die waren richtig böse zu mir. Und ich habe dann auch voll angefangen zu weinen, weil ich so gar nicht damit klarkomme, wenn Leute so zu mir sind und ich habe es auch gar nicht gecheckt, weil ich auch kein Bayern-Fan bin."