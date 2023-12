Manchester United vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten ManUnited und der FCB in der Champions League spielen

Der FC Bayern München gastiert am Dienstag in der Champions League bei Manchester United. Wie könnten die beiden Teams in der Königsklasse auflaufen? SPOX wirft für Euch einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen des FCB und von ManUnited.

Am Dienstag, den 12. Dezember, begegnen sich am 6. Gruppenspieltag der Champions League Manchester United und der FC Bayern München. Das Duell in der Gruppe A wird um 21.00 Uhr im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

Am vergangenen Wochenende erlebte der FC Bayern München in der Bundesliga ein Debakel: Mit 1:5 verlor das Team von Thomas Tuchel gegen Eintracht Frankfurt. Vor allem in der Defensive zeigten sich die Bayern extrem fehleranfällig. Wie läuft es für den FCB heute gegen Manchester United?

Auch die heutigen Gastgeber lieferten am vergangenen Ligaspieltag eine schwache Leistung ab. Eine 0:3-Pleite setzte es am letzten Samstag für ManUnited gegen den AFC Bournemouth. United-Coach Erik ten Hag zeigte sich vor dem Duell mit dem FC Bayern München dennoch selbstbewusst, zumal Manchester United mit einem Sieg das Achtelfinale der Champions League noch erreichen kann.

Manchester United vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten ManUnited und FCB in der Champions League spielen

Die Champions-League-Gruppe A führt der FC Bayern souverän an, die Münchner haben schon seit dem 4. Spieltag das Ticket für die K.o.-Phase gelöst. Manchester United kämpft dagegen noch um den Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse, die Engländer müssen als Tabellenletzter der Gruppe A auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen.

Für das morgige Duell fehlen dem FCB einige Spieler verletzungsbedingt, aber auch ManUnited muss auf einige namhafte Spieler verzichten.

Manchester United vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte der FCB spielen

Nach der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt dürfte FCB-Trainer Thomas Tuchel in der Champions League gegen Manchester United Änderungen an der Startelf vornehmen. Zum einen könnte Konrad Laimer auf der rechten Abwehrseite Noussair Mazraoui ersetzen, der gegen die SGE eine schwache Vorstellung ablieferte. Das gilt ebenfalls für sein Pendant auf der linken Seite, Alphonso Davies, für den am Dienstag Raphael Guerreiro auflaufen könnte.

Aufgrund der Personalsituation des FC Bayern dürfte Thomas Tuchel aber auf eine größere Rotation verzichten. Zu den Langzeitverletzten beim FC Bayern zählt aktuell erneut Serge Gnabry, der sich eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zuzog. Auch Sven Ulreich wird am Dienstag nicht nach Manchester reisen. Der Torwart laboriert nach Angaben des FCB an einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk. Zudem fehlen den Bayern weiterhin Matthjis de Ligt und Bouna Sarr.

Der deutsche Rekordmeister dürfte gegen Manchester United gewillt sein, in Bestbesetzung eine Reaktion auf die Niederlage am vergangenen Wochenende zu zeigen.

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

Manchester United vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte ManUnited spielen

Manchester United dürfte darauf hoffen, dass am Dienstag Abwehrass Victor Lindelöf zurückkehren kann. Der Schwede ist für das Spiel gegen den FC Bayern weiterhin fraglich, die Abwehr der Engländer könnten daher Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane und Luke Shaw bilden.

In die Startelf von Manchester United könnte Marcus Rashford zurückkehren. Der Offensivspieler hat seine Sperre in der Champions League abgesessen und dürfte somit am Dienstag starten.

Verzichten muss United-Coach Erik ten Hag jedoch weiter auf die Verletzten Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro und Mason Mount. Ex-BVB-Spieler Jadon Sancho ist bei den Red Devils weiterhin außen vor und steht am Dienstag nicht im Kader.

Manchester United: A. Onana - Diogo Dalot, H. Maguire, Varane, Shaw - Mainoo, McTominay - Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund

