Champions League: CL läuft bis 2027 auf DAZN

Die UEFA Champions League wird weiterhin bei DAZN zu sehen sein. Der Streaminganbieter hat sich die Übertragungsrechte der Königsklasse bis 2027 gesichert.

"Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der UEFA. Die UEFA Champions League ist einer der wichtigsten Sport-Wettbewerbe der Welt. Das neue Format macht sie für Fans noch spannender und unterhaltsamer", erklärte DAZN-CEO Alice Mascia.

Sie ergänzte: "Deshalb sind wir stolz und glücklich, langfristig die Heimat des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs in Europa zu bleiben und ihn allen Fans in Deutschland präsentieren zu können."

Die Champions League erscheint mit Beginn der Rechteperiode ab der Saison 2024/25 in einem neuen Format. Jeder Verein bestreitet in der Ligaphase acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner (vier Heim- und vier Auswärtsspiele), die vorab ausgelost werden.

Die acht bestplatzierten Mannschaften sind automatisch für die K.-o.-Phase qualifiziert, während die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 in Playoff-Begegnungen (Hin- und Rückspiel) die verbleibenden acht Startplätze im Achtelfinale unter sich ausmachen.

DAZN wird ab der Saison 204/25 damit 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison live übertragen, 65 mehr als derzeit. Wie bisher wird die Sport-Plattform alle Spiele am Mittwoch und alle bis auf eins am Dienstag live und exklusiv zeigen, sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz - in der Ligaphase und auch in der K.o.-Phase. Darüber hinaus wird das jährliche Finale wie bisher co-exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Die übrigen Spiele, die nicht bei DAZN laufen, sind wie bisher bei Amazon Prime Video zu sehen.

Um die Vertragsverlängerung gebührend zu feiern, bietet DAZN allen Fans ein limitiertes Sonderangebot für 19,99 € pro Monat im Jahresabo an. Wer davon profitieren will, muss schnell sein: Das Angebot gilt für alle Neukunden und wiederkehrende Kunden bis zum 31. Dezember 2022.