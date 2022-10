RB Leipzig vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig trifft heute in der Champions League auf den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

RB Leipzig steht bereits nach zwei Spielrunden in der Gruppenphase der Champions League unter Zugzwang. Nach Niederlagen gegen Titelverteidiger Real Madrid und Schachtjor Donezk stehen null Punkte auf der Habenseite. Die besten Chancen, in der Gruppe F Punkte zu holen, haben die Leipziger wohl am heutigen Mittwoch, den 5. Oktober, wenn es gegen Celtic Glasgow geht, das bislang nur einen Punkt sammeln konnte.

Das Duell geht um 18.45 Uhr los, gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena. Es ist eine von zwei Begegnungen, die heute um 18.45 Uhr angepfiffen werden, und eine von insgesamt acht Partien am Champions-League-Mittwoch. Um 21 Uhr ist mit Borussia Dortmund eine weitere deutsche Mannschaft im Einsatz, der BVB trifft auf den FC Sevilla.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 2 2 0 0 5:0 5 6 2 FC Schachtjor Donezk 2 1 1 0 5:2 3 4 3 Celtic FC 2 0 1 1 1:4 -3 1 4 RB Leipzig 2 0 0 2 1:6 -5 0

© getty RB Leipzig steht in der Champions League noch ohne Punkt da.

RB Leipzig vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Weil Leipzig gegen Celtic ein Mittwochsspiel ist, ist DAZN die richtige Adresse für all jene, die das Spektakel live und in voller Länge sehen wollen. Der Grund: DAZN besitzt die Übertragungsrechte an allen Gruppenspielen der Champions League, die am Mittwoch stattfinden. Dienstags zeigt Amazon Prime ein Spiel mit deutscher Beteiligung, um den Rest kümmert sich dann erneut DAZN.

Bei DAZN geht es also um 18.30 Uhr los, um diese Uhrzeit beginnt die Vorberichterstattung zu Leipzig vs. Celtic. Während der Übertragung setzt DAZN dabei folgendes Personal ein:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter: Benni Zander

Neben dem Einzelspiel bietet das "Netflix des Sports" um 18.15 Uhr auch eine Konferenz an, in der auch Leipzig gegen Celtic zu sehen ist.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - Ihr braucht dafür ein Abonnement. Dieses kostet Euch 29,99 Euro pro Monat. Solltet Ihr Euch für das Jahresabo entscheiden, werden jährlich 274,99 Euro fällig.

RB Leipzig vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

RB Leipzig vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX ist heute zudem mit einem Liveticker mit von der Partie. Neben Leipzig vs. Celtic tickern wir auch die anderen Champions-League-Spiele am heutigen Abend, eine Konferenz wird ebenfalls angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow.

Hier geht es zur Mittwochskonferenz.

RB Leipzig vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Celtic Glasgow

RB Leipzig vs. Celtic Glasgow Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 5. Oktober 2022

5. Oktober 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

