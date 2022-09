Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Königsklasse trifft Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag auf Olympique Marseille. Alle Infos rund um die Übertragung der Partie im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Beide Vereine haben am heutigen Dienstag, den 13. September, etwas wiedergutzumachen, sowohl Olympique Marseille als auch Eintracht Frankfurt haben zum Auftakt in der Champions League nämlich Niederlagen kassiert. Während sich Marseille nach der 0:2-Pleite gegen Tottenham Hotspur auf Rang 3 der noch frischen Tabelle befindet, bildet Frankfurt das Schlusslicht. Die Eintracht hatte an Spieltag eins 0:3 gegen Sporting Lissabon verloren.

Gespielt wird im Orange Vélodrome in Marseille, losgehen soll es dort um 21 Uhr.

Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr ein Spiel der Champions League sehen möchtet, ist die Anlaufstelle in den allermeisten Fällen DAZN. Auch beim Duell zwischen Marseille und Frankfurt ist der Dienst mit von der Partie - sowohl im TV als auch im Livestream ist die Übertragung allerdings kostenpflichtig. Die Anlaufstellen im Pay-TV sind die linearen Kanäle DAZN 1 (Einzelspiel) und DAZN 2 (Konferenz), den Livestream könnt Ihr über die Website oder App von DAZN empfangen. Das Team setzt sich aus Kommentator Marco Hagemann, Experte Seb Kneissl und Reporter Max Siebald zusammen.

Ihr möchtet Euch den Dienst sichern? Dann könnt Ihr das hier für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo tun. Die Champions League ist längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Egal, ob Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division, oder US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Kampfsport, Handball sowie Darts - bei DAZN ist für alle etwas dabei.

© getty Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf Olympique Marseille.

Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abo von DAZN, möchtet aber trotzdem nichts verpassen? Kein Thema, wir tickern die gesamte Begegnung live.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt.

Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Marseille: Pau Lopez - Bailly, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Gerson - A. Sanchez

Pau Lopez - Bailly, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Gerson - A. Sanchez Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Jakic, Sow, Alidou - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Champions League, Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabelle in Gruppe D

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Sporting Lissabon 1 3 3 2 Tottenham Hotspur 1 2 3 3 Olympique Marseille 1 -2 0 4 Eintracht Frankfurt 1 -3 0

© getty Das Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon hat die Eintracht verloren.

Champions League, Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt: Wichtigste Infos

