Heute steht das zweite Halbfinale in der Champions League an. Real Madrid gegen Manchester City! Im Hinspiel gab es bereits ein Spektakel. SPOX zeigt Euch, wer das Champions League Halbfinale zwischen Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream überträgt.

Im zweiten Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid wird nach Liverpool der zweite Teilnehmer im Champions-League-Finale am 28. Mai in Paris gesucht.

Karim Benzema wird alles versuchen, um in seinem Heimatland Champions-League-Sieger zu werden. Bereits im Hinspiel traf der Franzose doppelt für die "Königlichen". Auch im Rückspiel wird Real die Torgefährlichkeit seines Stürmers brauchen, um den Rückstand aufzuholen.

Das will Manchester City auf jeden Fall verhindern. Mit einem Erfolg wäre man zum zweiten Mal hintereinander im Champions-League-Finale. Doch dieses Mal möchte man auch gewinnen.

© getty Manchester City Angreifer Phil Foden lässt Reals Daniel Carvajal und Eder Militao aussteigen.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream

Das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City wird heute von DAZN übertragen. Um 20.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel. Moderator Alex Schlüter und Reporter Max Siebald berichten aus dem Santiago Bernabeu in Madrid. Um 21 Uhr startet das Rückspiel. Kommentator ist Uli Hebel zusammen mit dem Experten Sandro Wagner.

Auf der Plattform DAZN findet Ihr neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die komplette Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Wenn Ihr was anderes als Fußball sehen wollt, dann gibt es zudem andere Sportarten wie Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, MMA oder Boxen dazu.

29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro im Jahresabo werden dann fällig.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Lust für ein DAZN-Abo zu bezahlen? Ihr könnt dennoch das Rückspiel zwischen Real und City live verfolgen! SPOX stellt Euch den Liveticker zu diesem Champions League Topspiel bereit.

Hier geht's zum Liveticker Real Madrid - Manchester City.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - Rodrigo - De Bruyne, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Wettbewerb: UEFA Champions League 2021/22

UEFA Champions League 2021/22 Spieltag: Halbfinal-Rückspiel

Halbfinal-Rückspiel Datum: Mittwoch, 04. Mai 2022

Mittwoch, 04. Mai 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Santiago Bernabeu (Madrid)

Santiago Bernabeu (Madrid) Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Daniele Orsato (Italien) TV: DAZN 1

Livestream : DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und Livestream - Die Rückspiele im Überblick