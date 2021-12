FC Bayern unterläuft kuriose Panne nach Champions-League-Auslosung: Falscher Achtelfinal-Gegner verbreitet

Dem FC Bayern München ist im Zuge der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals eine kuriose Panne unterlaufen.

Dem deutschen Rekordmeister wurde am Montag in der letztlich annullierten Ziehung als Gegner in der Runde der letzten 16 Atletico Madrid zugelost, doch auf seinen Social-Media-Kanälen teilte der Klub mit, dass der Gegner RB Salzburg sei. Das Posting wurde nur kurze Zeit nach dem Fauxpas wieder gelöscht.

Viel leichter wäre die Aufgabe für Salzburg jedoch nicht geworden im Achtelfinale der Königsklasse: Anstatt auf den FC Bayern hätten die Österreicher auf den FC Liverpool treffen sollen. Die Reds um Trainer Jürgen Klopp sind wie die Bayern mit sechs Siegen aus sechs Spielen durch die Gruppenphase marschiert und gelten als Mitfavoriten auf den CL-Titel.

© Instagram Das Corpus Delicti: Der FC Bayern verbreitet versehentlich, dass er im CL-Achtelfinale auf RB Salzburg trifft.

Die Achtelfinals der Königsklasse finden zwischen dem 15. Februar und dem 16. März statt. Die Hinspiele werden am 15., 16., 22. und 23. Februar ausgetragen. Die Rückspiele finden am 8.,9.,15. und 16. März statt.