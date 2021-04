Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League gehen in die nächste Runde. Welches Spiel Sky am heutigen Mittwoch live im TV und Livestream zeigt, verrät Euch SPOX.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und über 100 Spiele der Champions League live und in voller Länge sehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich auch in der K.o.-Phase die Übertragungsrechte an der Champions League. Der Pay-TV-Sender zeigt das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain live in voller Länge. Zudem bietet Sky eine Konferenz mit dem Parallelspiel FC Porto gegen FC Chelsea an.

Bereits um 19.30 starten Moderator Sebastian Hellmann, Experte Lothar Matthäus und Erik Meijer mit der Vorberichterstattung. Das Spiel kommentieren wird Wolf Fuss.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnent ist, kann sich das Angebot mit dem monatlich kündbaren SkyTicket freischalten.

Champions League: Die Eckdaten zu FC Bayern vs. PSG

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germaint wird am heutigen Mittwoch (7.April) um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Allianz Arena in München. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Damit kommt es bereits in der Runde der letzten acht zur Neuauflage des Finals der Vorsaison. Damals setzte sich der FC Bayern mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte damals Kingsley Coman.

Champions League: Wer zeigt Porto - Chelsea liveim TV und Livestream?

Bei Sky könnt Ihr die Begegnung zwischen Porto und Chelsea nur in der Konferenz sehen. Wer die vollen 90 Minuten des Viertelfinals sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse.

Darüber hinaus könnt Ihr beim Streaminganbieter rund 40 Minuten nach Abpfiff schon die Highlights des Spiels der Bayern gegen PSG sehen.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Vorher könnt Ihr das Angebot für 30 Tage kostenlos testen.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Champions League heute im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit haben sollte, die heutigen Viertelfinal-Hinspiele der Champions League live zu sehen, kann auf die ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zur heutigen Liveticker-Übersicht.

FC Bayern - Paris Saint-Germain: Die letzten Duelle

Vor dem Finale im vergangenen Sommer trafen die beiden Klubs in der Saison 2017/18 in der Gruppenphase der Königsklasse aufeinander. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel wurde damals FCB-Trainer Carlo Ancelotti entlassen, ehe Jupp Heynckes übernahm. Das Rückspiel gewann der deutsche Rekordmeister mit 3:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 23.08.2020 Champions League - Finale PSG FC Bayern 0:1 05.12.2017 Champions League - Gruppenphase FC Bayern PSG 3:1 27.09.2017 Champions League - Gruppenphase PSG FC Bayern 3:0 18.10.2000 Champions League - Gruppenphase FC Bayern PSG 2:0 26.09.2000 Champions League - Gruppenphase PSG FC Bayern 1:0

Champions League: Die Viertelfinal-Hinspiele