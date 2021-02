Champions League: FC Liverpool darf wohl nicht einreisen - RB Leipzig droht 0:3-Niederlage

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool am 16. Februar kann offenbar nicht in Deutschland ausgetragen werden. Wie die Bild aus Regierungskreisen erfuhr, erhalten die Reds keine Sondergenehmigung zur Einreise.

Zuvor hatte RB bei der Bundespolizei darum gebeten, eine Sondergenehmigung für die Mannschaft von Jürgen Klopp zu prüfen, damit die Partie wie gewohnt stattfinden kann. Sogar das Bundesinnenministerium hätte sich mit dem Fall befasst und nun seinen Daumen gesenkt.

Seit dem vergangenen Samstag gelten für Menschen aus besonders von Corona-Mutationen betroffenen Gebieten Einreiseverbote in die Bundesrepublik, die bis mindestens 17. Februar gelten. Davon ist auch Großbritannien betroffen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte am Montag, dass "vorerst keine Ausnahmeregelungen für Profisportler" vorgesehen sind.

Nun bestehen verschiedene Szenarien, wie das weitere Vorgehen geregelt werden kann. Einen Tausch des Heimrechts soll der FC Liverpool nach Bild-Infos abgelehnt haben, möglich wäre außerdem die Austragung an einem neutralen Spielort in einem Land, für das keine speziellen Einreisebeschränkungen gelten. Möglich wäre ein Ausweichen nach Russland oder Ungarn.

Sollte kein passender Austragungsort gefunden werden, würde die Partie im schlimmsten Fall mit 0:3 aus Leipziger Sicht gewertet werden. "Ich kann es eh nicht beeinflussen", wollte RB-Trainer Julian Nagelsmann dem Thema zuletzt keine Aufmerksamkeit schenken.

Zuletzt teilte die UEFA mit, dass RB bis zum 8. Februar mitteilen muss, ob das Achtelfinal-Hinspiel in der heimischen Arena ausgetragen werden kann. "Die UEFA steht in Kontakt mit den jeweiligen Vereinen und dem DFB, die wiederum mit der Bundesregierung Kontakt haben", erklärte der Verband. Das Rückspiel ist für den 10. März an der Anfield Road terminiert.