Champions League: So kommt RB Leipzig heute weiter

Es geht eng zu in Leipzigs Gruppe H, dennoch haben die Roten Bullen Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals der Champions League. Die aktuelle Tabelle und alles zur Ausgangslage vor dem Spiel gegen Manchester United bekommt Ihr hier.

Champions League: Die Tabelle in der Leipzig-Gruppe H

Aktuell führt Manchester United die Gruppe H aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Nach sechs Spieltagen zählt bei Punktgleichheit allerdings nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Dieser errechnet sich, wie in der K.o.-Phase, durch die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel. Bei Unentschieden nach zwei Partien werden Auswärtstore doppelt gezählt.

Rang Verein Punkte Tore Differenz S-U-N 1 Manchester United 9 13:7 6 3-0-2 2 Paris St. Germain 9 8:5 3 3-0-2 3 RB Leipzig 9 8:10 -2 3-0-2 4 Basaksehir Istanbul 3 6:13 -7 1-0-4

Champions League, Ausgangslage: So kommt RB Leipzig heute weiter

Da es am Ende des Tages auf den direkten Vergleich ankommen wird, betrachten wir diesen zuerst: Während PSG sowohl gegen Manchester als auch Leipzig vorn liegt, hat RB beide direkten Vergleiche verloren.

Dementsprechend ist die Ausgangslage für die Leipziger alles andere als ideal, dennoch ist die Nagelsmann-Elf bei einem Sieg sicher weiter. Ein Unentschieden hingegen würde die Teilnahme an der Europa League bedeuten, es sei denn, PSG verliert sein Heimspiel gegen Basaksehir. Bei einer Niederlage ist Platz drei für RB besiegelt.

Für ManUnited ist die Lage etwas entspannter, die Engländer benötigen lediglich einen Punkt zum Weiterkommen. Für den Gruppensieg bräuchte es mehr Punkte als PSG im Parallelspiel holt.

In der Pole Position ist PSG. Der Mannschaft von Thomas Tuchel ist mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Basaksehir der Gruppensieger sicher, mit einem Unentschieden wäre man sicher weiter. Lediglich bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Unentschieden zwischen Leipzig und Manchester scheidet PSG noch aus.

