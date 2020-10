Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag kommt es zum großen Showdown im leeren Borussia-Park. Die Gladbacher empfangen Real Madrid in der UEFA Champions League, wir geben Euch alle Infos zur Partie und erklären, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag kommt es zu einem richtigen Leckerbissen in der Königsklasse, wenn die Fohlen die Galaktischen aus der spanischen Hauptstadt empfangen. Die Westfalen sind derzeit gut drauf und können mit breiter Brust in das Duell mit Real Madrid gehen, nachdem am vergangenen Spieltag das Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 mit 3:2 niedergerungen wurde.

Matchwinner Jonas Hofmann teilte nach Spielende mit: "Es wird ein Highlight, auf das wir uns alle freuen. Der Trainer hat es auch schon angesprochen: Es soll für uns kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen schon zeigen, was wir draufhaben."

Doch auch die Königlichen haben in LaLiga Selbstvertrauen getankt. Das Team von Zinedine Zidane gewann im Clasico gegen den FC Barcelona überzeugend mit 3:1 und ist in der Champions League auf Wiedergutmachung aus, nachdem man beim Auftakt gegen Donezk am Ende mit 2:3 als Verlierer vom Platz ging.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute live: Datum, Anpfiff, Uhrzeit

Hier seht Ihr alle Informationen über die Partie in Mönchengladbach

Datum: 27.10.2020

27.10.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Borussia-Park (keine Zuschauer zugelassen)

Borussia-Park (keine Zuschauer zugelassen) Übertragung: Sky

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream

Das Highlight-Spiel für die Gladbacher wird nur beim Pay-TV Sender Sky übertragen. Die Übertragung mit Kommentator Sebastian Hellmann startet um 20.30 Uhr live aus Gladbach. Alle Sky-Kunden, die die Partie unterwegs genießen möchten, können auf Sky-Go zurückgreifen.

Die Highlights der Partie werden unmittelbar nach Abpfiff auch beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute im Liveticker

Sollte es Euch unmöglich sein, Livebilder der Partie zu genießen, ist der Liveticker von SPOX Eure Rettung: Wir bieten zu jedem Champions-League-Spiel einen Liveticker an, also auch natürlich zum Heimspiel der Fohlen. Hier geht es zur Übersicht aller SPOX-Liveticker.

