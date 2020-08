Das Final-8-Turnier der Champions League in Lissabon geht los! Den Auftakt machen im Viertelfinale der Königsklasse Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain. Hier könnt Ihr das K.o.-Spiel im Liveticker verfolgen.

Champions-League-Viertelfinale im Livestream: Jetzt den DAZN-Probemonat sichern und Atalanta gegen PSG live sehen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League, Viertelfinale: Atalanta Bergamo - PSG heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ab 21 Uhr rollt heute der Ball in der portugiesischen Hauptstadt. Gespielt wird heute im Estadio da Luz, der Heimspielstätte von Benfica.

Vor Beginn: Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Königsklasse in diesem Jahr in einem anderen Modus ausgetragen. Ab der Runde der besten acht Teams findet der K.o.-Modus Anwendung. Damit gibt es kein Rückspiel mehr. Ausgetragen wird das sogenannte Final-8-Turnier in Lissabon.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zu Liveticker des Champions-League-Viertelfinals zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain.

Champions League - Atalanta Bergamo vs. PSG: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Atalanta Bergamo: Sportiello - Rafael Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - Zapata

Paris Saint-Germain: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Gueye, Paredes - Sarabia, Neymar - Icardi

Champions League: Atalanta Bergamo vs. PSG heute live im TV und Livestream

Die Viertelfinal-Partie zwischen Atalanta Bergamo und PSG könnt Ihr einzig bei DAZN sehen. Der Streaming-Dienst zeigt insgesamt drei der vier Spiele aus der Runde der besten acht Mannschaft des Finalturniers in Lissabon. Außerdem hat DAZN auch die beiden Halbfinals sowie das Finale im Programm.

Ab 20.45 Uhr steht heute der Livestream zur Partie Atalanta gegen PSG auf der Plattform zum Abruf bereit. Moderieren wird Alex Schlüter. Ihm zur Seite wird Experte Ralph Gunesch stehen. Als Kommentator wird Marco Hagemann fungieren.

DAZN könnt Ihr die ersten 30 Tage kostenlos testen, bevor Ihr Euch für ein Abo entscheidet. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen einem Monats-Abonnement (11,99 Euro) oder einem Jahres-Abonnenment (119,99 Euro).

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick