BVB-Noten: Altbekannte Schwächen! Zwei Stars enttäuschen komplett

Der BVB hat sich zum Bundesliga-Auftakt in das Jahr 2023 gegen den FC Augsburg zu einem 4:3-Sieg gekämpft. Den Erfolg begünstigte auch das glückliche Händchen von Trainer Edin Terzic. Außerdem gab es ein emotionales Comeback und zwei große Enttäuschungen. Hier kommen die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Profis sowie die Gewinner und Verlierer des Spiels.

Ein kleines Fußballmärchen - vielleicht sogar etwas mehr. Gut ein halbes Jahr nach der Schock-Diagnose "Hoden-Tumor" feierte der Stürmerstar sein Pflichtspieldebüt für Borussia Dortmund. Im Trainingslager in Marbella hatte der Ivorer Hoffnungen auf ein baldiges Comeback geschürt, aber dass es nun schon klappte, war wirklich alles andere als selbstverständlich. Als Haller in der 62. Minute für Moukoko auf den Platz kam, stand das frühere Westfalenstadion Kopf. Wenn Hummels seinen Traumpass in der Nachspielzeit noch verwertet hätte, nicht auszudenken. Note: 3.

Kassierte vorm Anpfiff sogar einige Pfiffe von der Südtribüne, als seine Vertragsverlängerung offiziell verkündet wurde. Sein wochenlanger Poker kam bei einigen Fans offenbar nicht so gut an. Im Spiel lange mit Tarnkappe unterwegs. Kaum anspielbar, insgesamt mit nur fünf Ballaktionen und ohne Schuss aufs Tor. Vergab Mitte der ersten Hälfte eine Riesenchance fahrlässig. Note: 5.

© imago images

BVB: ABWEHR

Julian Ryerson: Der Norweger ist noch nicht einmal eine Woche beim BVB und hat es direkt in die Startelf geschafft. Zeigte ein ganz ordentliches Debüt als Ersatz für den verletzten Thomas Meunier. Mit den meisten Ballaktionen aller BVB-Spieler vor der Pause. An der Fein-Abstimmung mit den Kollegen muss er aber noch arbeiten. Note: 3.

Mats Hummels: Der Abwehrchef mit Licht und Schatten. Hummels hatte eigentlich lange alles im Griff, schaltete sich immer wieder in die Angriffe ein. Hatte per Kopf eine eigene Großchance und scheiterte im Nachschuss artistisch nur am Außennetz. Sah dafür beim 2:2 schlecht aus, als er Demirovic nicht folgen konnte. Auch in der wilden Schlussphase nicht immer auf der Höhe. Note: 4.

Nico Schlotterbeck: Erhielt etwas überraschend den Vorzug gegenüber Nationalelf-Kollege Süle. Sein schlimmer Stockfehler gegen Augsburgs Beljo leitete den 1:1-Ausgleich der Gäste ein. Nur zwei Minuten später machte der Verteidiger seinen Fehler wieder gut und erzielte per Kopf das 2:1. Sein zweiter Bundesliga-Treffer im BVB-Trikot. Insgesamt nicht souverän genug. Note: 4.

Raphaël Guerreiro: Sorgte in der Offensive für viele Akzente, aber oft fehlte es an Genauigkeit oder an Übersicht. So schon nach drei Minuten, als er frei durchlief, aber den Pass in den Rücken der Augsburger Abwehr verzog oder ganz am Ende, als er das 5:3 hätte erzielen können. Hielt seine linke Seite allerdings nicht immer dicht. Note: 3,5.