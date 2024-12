Boss des FC Bayern überzeugt: Jamal Musiala wie Messi oder Ronaldo

Max Eberl hat Matchwinner Jamal Musiala nach dessen Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) mit den ganz Großen des Fußballs verglichen. "Ich erinnere gerne an Messi in Barcelona oder Ronaldo bei Real Madrid. Das sind große Spieler, die Spiele entscheiden können. Das kann auch Jamal, das wissen wir", sagte der Sportvorstand von Bayern München über den Nationalspieler.

Einen ähnlichen Vergleich hatte Trainer Vincent Kompany bereits am Freitag gezogen, am Samstag erwies sich Musiala dann mit seinen beiden Toren als Super-Joker. "Eine herausragende Qualität. Wir wissen alle, was für ein großartiger Fußballer er ist. Das sagen wir nicht umsonst an jedem Wochenende", meinte Eberl. Der FC Bayern werde "alles dafür tun", dass Musiala wie Messi oder Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer aufsteigen könne, betonte der Sportchef.