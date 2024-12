"Zu niemandem etwas gesagt": Barcelonas Hansi Flick versteht Rote Karte nicht

Erst Rot, dann nur ein Remis: Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona die Generalprobe für das Duell mit Borussia Dortmund in der Champions League verpatzt. Flick sah in der 67. Minute beim 2:2 (1:0) des Tabellenführers bei Real Betis in Sevilla wegen übermäßigen Meckerns die Rote Karte.

"Ich bin darüber wirklich enttäuscht, ich dachte, das würde mir nie passieren", sagte der frühere Bundestrainer über seinen Verweis aus dem Innenraum vor dem Betis-Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1, den er nicht nachvollziehen konnte: "Es war wirklich nur eine Reaktion für mich selbst, sonst nichts - ich habe zu niemandem etwas gesagt."