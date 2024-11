"Erwarten mehr von ihm": Bayern-Legende kitzelt Michael Olise

Der 22-Jährige habe beim deutschen Rekordmeister "einen guten Start hingelegt", lobte Bixente Lizarazu Olise gegenüber dem Nachrichtenportal t-online zwar: "Bei der französischen Nationalelf ist das aber nicht der Fall."

In München ist der Flügelstürmer, der vor der Saison vom Premier-League-Klub Crystal Palace gekommen war, mit sieben Toren und vier Vorlagen in 16 Pflichtspielen gut angekommen. Sein großes Talent sei in seiner Heimat bekannt, "aber in Frankreich und im französischen Nationalteam erwarten wir mehr von ihm", erklärte Lizarazu.

Olise hatte für die A-Nationalmannschaft erst im September debütiert, absolvierte seither vier Länderspiele und blieb ohne Torbeteiligung. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann er mit Frankreich Silber und steuerte in sechs Spielen zwei Treffer bei.

Lizarazu, der selber insgesamt acht Jahre für die Bayern spielte, dort 2006 seine Spielerkarriere beendete und mit der Equipe tricolore Welt- und Europameister wurde, zog auch den Vergleich zu einem Landsmann, der bei den Bayern Legendenstatus erreichte. "Ich hoffe", sagte der 54-Jährige, "dass er mal eine ähnlich fantastische Karriere bei Bayern macht, wie Franck Ribéry sie dort hatte."