Bei Vertragsverlängerung: FC Bayern München lockt Joshua Kimmich mit besonderem Versprechen

Max Eberl: "Werden versuchen, eine Einigung hinzubekommen"

"Was das Gehalt betrifft und was in der Öffentlichkeit spekuliert wird, dazu kann ich nur sagen: Wir versuchen, mit Josh zu verlängern und werden versuchen, eine Einigung hinzubekommen", sagte Eberl: "Das betrifft das Sportliche, das Perspektivische, aber eben auch das Finanzielle. Wir wollen auf allen diesen drei Ebenen mit Josh eine Einigung erzielen."

Kimmich war 2015 für 8,5 Millionen vom VfB Stuttgart nach München gewechselt und bestritt seitdem 407 Pflichtspiele für den Rekordmeister. Nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan aus der Nationalmannschaft ernannte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann im September zum Kapitän.