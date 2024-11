Schnappt sich der FC Bayern München Omar Marmoush? Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben

15 Torbeteiligungen in neun Spielen hat Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt bereits in dieser Bundesligasaison gesammelt. Kein Wunder, dass sich die Gerüchte um hochkarätige Interessenten für den Ägypter mehren. Dass der FC Bayern München unter diesen angeblichen Interessenten sein soll, ist nicht neu. Jedoch soll nun Bewegung in die Transferstory gekommen sein.

Zwischen den Verantwortlichen des FCB und Vertretern von Omar Marmoush sollen erste Gespräche stattgefunden haben. Das berichtet Sky-Transfermarktexperte Florian Plettenberg. Allerdings soll es sich dabei lediglich um formlose Gespräche gehandelt haben.

Nach dem fabelhaften Saisonstart von Omar Marmoush mit 15 Torbeteiligungen in den ersten neun Bundesligaspielen sollen die Interessenten an dem 25-jährigen Ägypter Schlange stehen. Unter anderem der FC Liverpool und der FC Bayern München sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Bei Eintracht Frankfurt wird ein Verkauf des Stürmers im Sommer nicht ausgeschlossen. "Ich kann es leider nicht ausschließen, es wäre auch einfach gelogen", sagte Eintrachts Sportdirektor Timmo Hardung im Sport1-Doppelpass, angesprochen auf einen möglichen Transfer.

Ab 50 Millionen Euro Ablöse soll die Eintracht angeblich gesprächsbereit sein.