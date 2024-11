FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sané muss bei Vertragsverlängerung wohl mit Gehaltseinbußen rechnen

© getty

FC Bayern München, News - "War eigentlich nicht geplant": Nagelsmann zur Nachnominierung von Sané

Leroy Sané steht erstmals seit der Heim-EM wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der Flügelspieler wurde anstelle des verletzten Deniz Undav von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Spiele gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn nachnominiert.

"Ich war gut im Austausch mit ihm, auch in den Phasen, in denen er nicht dabei war. Eigentlich war nicht geplant, dass er dabei ist. Er sollte erst noch mehr Rhythmus sammeln, weil er nur ein paar Spiele von Anfang an hatte, aber überwiegend eingewechselt wurde. Das hat er aber sehr gut gemacht. Gegen Benfica hat er das Spiel gedreht", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz.

Sanés bislang letzter Auftritt im Trikot der Nationalmannschaft war das EM-Viertelfinale gegen Spanien, mit dem der Bundestrainer nicht unbedingt zufrieden war: "Dass um das EM-Viertelfinale gegen Spanien nicht alles optimal lief, das weiß er auch. Wir haben besprochen, dass ich mit der einen oder anderen Aktion nicht ganz zufrieden war. Was er kann, weiß jeder. Er ist einer der besten Spieler, die wir in Deutschland haben, wenn er sein Potenzial auf den Platz bringt."

Das DFB-Team muss zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase am 16. November gegen Bosnien und Herzegowina und am 19. November gegen Ungarn ran. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe A3 ungeschlagen an.