FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den FC St. Pauli: Goretzkas schwache Zahlen beim Startelfdebüt - Kane betritt Neuland

FC St. Pauli - FC Bayern, Noten: Harry Kane

St. Pauli war Kanes 19. Gegner in der Bundesliga und der erste, gegen den er kein Tor erzielte. In der 24. Minute schoss er aus der Distanz drüber, in der 53. köpfelte er vorbei, in der 89. scheiterte er aus kürzester Distanz. Note: 4.