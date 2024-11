FC Bayern München, News und Gerüchte - "Das kann ich auch ehrlich sagen": Nationalspieler spricht über einen potenziellen Wechsel zum FCB

© getty

FC Bayern München, News: Didi Hamann lobt Musialas Torgefährlichkeit

Experte Didi Hamann hat Jamal Musiala für dessen Torgefährlichkeit in den höchsten Tönen gelobt. "Es ist schon offensichtlich, dass er sehr viel torgefährlicher ist, als er in der letzten Saison war. Was ihm, glaube ich, auch hilft, ist diese defensive Stabilität, die sie haben", sagte der 51-Jährige bei Sky.

"Die Räume nutzt er wunderbar und wenn du natürlich auch in der Lage bist, aus so einer Distanz ein Tor zu erzielen, dann macht es die Sache für die Verteidiger natürlich noch sehr viel schwerer. Im Eins-gegen-Eins ist er wahrscheinlich der Beste."

Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in der aktuellen Saison in 14 Pflichtspielen starke neun Tore und legte vier weitere auf. In den vergangenen fünf Partien traf er sogar sechsmal.