Zurück zum Ex-Trainer? Joshua Zirkzee steht bei Manchester United nach nur sechs Monaten offenbar vor dem Aus

Joshua Zirkzee steht bei Manchester United offenbar vor dem Aus

Zwar erlebte der Landsmann von Ex-Coach Erik ten Hag beim Saisoneinstand in der Premier League ein echtes Traumdebüt, doch nach dem Siegtreffer gegen Fulham ging nichts mehr beim früheren Bayer-Akteur. Anschließend blieb er bei 14 Auftritten torlos, das führte unter anderem zu harscher Kritik von United-Legende Paul Scholes.

Wie das britische Blatt The Sun zuletzt verlauten ließ, soll Ten Hag überhaupt nicht glücklich mit der Verpflichtung des Youngsters gewesen sein. Als Zirkzee dann auch mit "ordentlich Übergewicht" nach der Sommerpause eintraf, soll der inzwischen gefeuerte Coach sogar "extrem sauer" gewesen sein.

Die neue Ära unter ten Hags Nachfolger Ruben Amorim im Old Trafford wird nach der Länderspielpause beginnen, wenn United am 24. November gegen Ipswich Town in der Premier League antritt.