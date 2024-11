"Vielleicht gab es einige Spieler, denen das nicht gefallen hat": Harry Kane lässt mit Theorie zum Scheitern von Thomas Tuchel beim FC Bayern Münchena aufhorchen

"In der besten Form, die ich je in meiner Karriere hatte"

Dennoch gab sich Kane vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel gegen Irland am Sonntagabend kämpferisch: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass es den Eindruck gibt, dass ich nur hier bin, weil ich der Kapitän bin, aber das ist nicht der Fall. Ich bin in der besten Form, die ich je in meiner Karriere hatte. Letztlich bin ich hier, weil ich im Moment einer der besten Torjäger der Welt bin."

Bei einem Sieg im Prestigeduell mit den Iren würde England sicher Gruppenerster werden und damit den direkten Wiederaufstieg in Liga A der Nations League schaffen. Sollte man remis spielen oder gar verlieren könnte Griechenland (zeitgleich gegen Finnland im Einsatz) noch vorbeiziehen, dann müssten die Engländer in den ersten Spielen unter Tuchel im März 2025 an den Playoffs um den Aufstieg teilnehmen.

Steigt England direkt auf, starten Kane und Co. unter Tuchel im März in die Qualifikation zur WM 2026. Auf wen man dabei treffen würde, steht noch nicht fest, die Gruppen werden erst Mitte Dezember ausgelost.