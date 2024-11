"Hatten wir nicht erwartet": Bayern-Star offenbar vor zeitnaher Rückkehr in den Kader

Der 24-jährige Außenverteidiger wechselte im Januar 2024 für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro von Galatsaray Istanbul an die Säbener Straße. Schon in der Rückrunde der zurückliegenden Spielzeit musste er wegen Muskelbündelrisses lange pausieren. Sein Vertrag in München ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.

Wann genau Boey den Bayern wieder zur Verfügung stehen wird, ist nicht klar. Bein anstehenden Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend wird er noch nicht wieder im Kader stehen. Am nächsten Wochenende spielt der FCB dann gegen den FC St. Pauli.