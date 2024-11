"Ein Trainer, der ihn extrem schätzt": Wechselt Joshua Kimmich vom FC Bayern München ins Ausland?

Lothar Matthäus kann sich gut vorstellen, dass Joshua Kimmich den FC Bayern München im Sommer verlässt und sich eine neue Herausforderung im Ausland sucht.

Kimmichs Zukunft beim deutschen Rekordmeister ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zum Saisonende aus, weshalb er mit einigen Topklubs in Verbindung gebracht wird. Insbesondere der FC Barcelona taucht immer wieder unter den Kandidaten auf, die den Nationalspieler verpflichten könnten.

“Vielleicht will Kimmich auch noch mal was anderes machen", sagte Matthäus dahingehend gegenüber der Münchner Abendzeitung und ergänzte: "Man weiß, dass in Barcelona ein Trainer ist, der ihn extrem schätzt: Hansi Flick."

Unter Flick hatte Kimmich als Leader das Triple gewonnen, auch in der deutschen Nationalmannschaft war er unter dem ehemaligen Bundestrainer gesetzt. Beide pflegen dem Vernehmen nach ein gutes Verhältnis.